العاهل السعودي يتسلم رسالة رسمية من رئيس أذربيجان

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من رئيس جمهورية أذربيجان، حيدر علييف .

وقام بتسليم الرسالة، بحسب ما ذكرت وكالة واس السعودية، وزير العدل بجمهورية أذربيجان فكرت محمدوف، خلال استقبال الملك سلمان له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل الوزير الأذربيجاني، لخادم الحرمين الشريفين تحيات رئيس جمهورية أذربيجان .

حضر الاستقبال، وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ةوزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.

فيما حضر من الجانب الأذربيجاني، رئيس المحكمة العليا رامز رضايف، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.