نتنياهو يرد على "نصر الله" ويكشف عن استعداده لشن هجوم

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منذ قليل، زيارة مفاجئة لوحدة الطوارئ بجيش الاحتلال.

وقال نتنياهو، خلال الزيارة،: "انطباعي هنا هو أن هناك استعدادا عام للحرب، وهذا يعني أن الجيش الإسرائيلي مستعد لهجوم ساحق"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وتأتي تصريحات نتناهو بعد التهديدات التي قالها حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، بتدمير تل أبيب.

