وقال نتنياهو، خلال الزيارة،: "انطباعي هنا هو أن هناك استعدادا عام للحرب، وهذا يعني أن الجيش الإسرائيلي مستعد لهجوم ساحق"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.
وتأتي تصريحات نتناهو بعد التهديدات التي قالها حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، بتدمير تل أبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يرد على "نصر الله" ويكشف عن استعداده لشن هجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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