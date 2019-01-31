ارتفاع ضحايا الهجرة غير الشرعية بين ليبيا وأوروبا فى 2018

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، أن عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف فى 2018، في ظل تراجع المهام البحرية للبحث والإنقاذ.

وفي عام 2018، بلغ معدل الوفاة واحدًا من بين كل 14 مهاجرًا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط، وكان المعدل واحدًا من بين كل 38 فى 2017، ومنذ تولي الحكومة الشعبوية الحكم في إيطاليا في يونيو الماضي.

ورغم شروعها في إبعاد سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحقوقية، فإن المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر كثيرا ما كانوا يجدون أنفسهم محل نزاع بين دول الاتحاد الأوروبى بشأن الدولة التي يتم السماح بإنزالهم فيها.

وقال المفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، في بيان، إن "إنقاذ الأرواح في البحر ليس خيارا، ولا علاقة له بالسياسة، وإنما هو التزام تاريخي".

ودعا إلى تبني "نهج طويل الأمد قائم على تعاون إقليمي يضع حياة الإنسان وكرامته في المركز منه"،

وذكرت المفوضية أن إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا العام الماضي بلغ نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصًا.

وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميًا في المتوسط العام الماضي، وبينما ارتفع معدل الوفيات على المسار المركزي، تراجع المعدل قليلًا في بقية أنحاء البحر من واحد من بين كل 55 إلى واحد من بين كل 51 من الواصلين.

وبينما تراجع عدد الواصلين إلى إيطاليا بـ80% إلى 23400 شخص العام الماضى، زاد عدد الواصلين إلى إسبانيا بأكثر من الضعف إلى 65400 كما ارتفع إلى اليونان بـ45% إلى 50500.

