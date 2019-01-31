الرئيس اللبنانى: نشارك بفعالية فى الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء أن بلاده تشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال..مشيرا إلى أن القوانين اللبنانية تعاقب مرتكبي أي نشاطات مماثلة جنائيا وماليا وأن هذه القوانين تُطبق بحزم ودقة وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني اليوم بقصر (بعبدا) الجمهوري ، مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشئون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينجسلي الذي يقوم بزيارة إلى لبنان.

وأشار عون إلى أن لبنان أنشأ لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب إضافة إلى لجنة مماثلة لمكافحة غسل الأموال..لافتا إلى أن بلاده تقوم أيضا بالإجراءات التشريعية المطلوبة لمواكبة القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لا سيما بعد أن استطاع الجيش اللبناني القضاء على التنظيمات الإرهابية في منطقة (الجرود) الشرقية.

وشدد الرئيس اللبناني على أن المعركة ضد الإرهاب لم تنته وتحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي.. معربا عن تقديره للولايات المتحدة على ما تقدمه من مساعدات عسكرية للجيش اللبناني..ولافتا إلى أن النزوح السوري للبنان زاد في الأعباء الاقتصادية والأمنية على نحو يقتضي تعاونا دوليا للحد من هذه الأعباء.

ومن جانبه..أكد المسئول الأمريكي حرص الولايات المتحدة الأمريكية على التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية للدولة اللبنانية والبنوك، لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، معربا عن تطلعه أن تتمكن الحكومة اللبنانية بعد تشكيلها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة في لبنان.