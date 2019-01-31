ضاحى خلفان ينصح رئيس الاتحاد الإماراتى بالاستقالة

وقال خلفان عبر تويتر "أقترح على أخى الفاضل مروان بن غليطة أن يستقيل من رئاسته لاتحاد كرة القدم ليضرب القدوة الحسنة للمسئول الإماراتى الذى لم يحالفه التخطيط للنجاح فى مهمة فيخرج منها تاركا المسئولية لغيره .. وباعتباره ممثلا للشعب أرى أن يعطى الشعب هذا الموقف السليم ليكون درسا لشبابنا".
وتابع ما كتبته عن الاتحاد وجهة نظر شخصية قد تكون سليمة وقد تكون غير سليمة... لكنها تعبر عن وجهة نظرى الشخصية ليس إلا.. مع كل الاحترام والتقدير لمروان... الرجل القمة فى الأخلاق".
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد تلقت هزيمة من المنتخب القطرى فى قبل نهائى كأس آسيا لكرة القدم، بنتيجة 4 أهداف مقابل لاشيء.
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