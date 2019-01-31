وأكدت الحركة الفلسطينية أن انتهاكات حكومة الاحتلال المستمرة ضد الشعب والمقدسات ستتم مواجهاتها بمزيد من المقاومة والتحدي.
واستشهدت فتاة فلسطينية تدعى "سماح زهير مبارك"، اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز "الزعيم" شرق مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.
ومنعت قوات الاحتلال، الطواقم الطبية الفلسطينية، من الوصول إلى الفتاة بعد إطلاق الرصاص عليها، وتركوها تنزف حتى استشهدت.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: سنرد على الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس بمزيد من المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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