حماس: سنرد على الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس بمزيد من المقاومة

قالت حماس الفسطينية إن استشهاد الفتاة الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة هو جريمة تؤكد العقلية الإرهابية التي تحكم سلوك الاحتلال في تعامله مع الشعب الفلسطيني، خاصةً الأطفال والنساء.

وأكدت الحركة الفلسطينية أن انتهاكات حكومة الاحتلال المستمرة ضد الشعب والمقدسات ستتم مواجهاتها بمزيد من المقاومة والتحدي.

واستشهدت فتاة فلسطينية تدعى "سماح زهير مبارك"، اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز "الزعيم" شرق مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ومنعت قوات الاحتلال، الطواقم الطبية الفلسطينية، من الوصول إلى الفتاة بعد إطلاق الرصاص عليها، وتركوها تنزف حتى استشهدت.

