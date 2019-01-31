وزير خارجية الجزائر: التدخلات الخارجية تعقد خروج ليبيا من أزمتها

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائرى عبد القادر مساهل أن الوضع فى ليبيا ما زال يعانى من تأثير التدخلات الخارجية، التى تعقد أكثر الخروج من الأزمة فى هذا البلد.

جاء ذلك خلال لقائه فى واشنطن مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى رييتش جيمس، وذلك على هامش الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجى الجزائرى- الأمريكى.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطرق الجانبان إلى الوضع فى ليبيا، وجددا التأكيد على تمسكهما بحل سياسى وسلمى فى هذا البلد، كما أشادا بالتوافق بين البلدين حول هذه القضايا.

كما تطرق الطرفان إلى مسائل آخرى على غرار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.