إعلامي سعودي: شكراً لكل عماني أصيل رفض تصرف همجي يسيء لقيادة الإمارات

قدم الإعلامي السعودي منصور الخميس ، اليوم الأربعاء ، الشكر لكل من تفاعل وعلق مع تغريدة سابقة له تتحدث عن احد الأشخاص قام بفعل وصفع بـ"القبيح" وهو يحمل العلم القطري والعُماني.

وقال الخميس في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "شكرا لكل عماني أصيل علق على هذه التغريدة ورفض استغلال هذا الخبيث لعلم سلطنة عمان في هذا التصرف الهمجي ".

وأضاف:" لم نكره شعب قطر ولم نشتم الأموات منهم بيننا شتم حثالتهم أمواتنا وأساؤوا لهم ولكن الحساب عسير ولن يفلت كل متجاوز".

وكان الخميس نشر المقطع وقال عنه:"اتفهم الحقد المريض الذي يدفع هذا الشخص لهذا الفعل القبيح ولكن حمله لعلم سلطنة عمان ماهي إلا محاولة استقطاب فاشلة وكسب لتعاطف الشعب العماني للوقوف ضد الدول المقاطعة لـ قطر".

وتابع ":لن يضر قادة الامارات مافعل فهم يحكمون دولة تحتاج قطر لسنوات ضوئية إلى الوصول لمكانتها وعروبتها ووفائها".

ومن جانبهم علق مغردون كثر وانتقدوا ذلك الفعل المسيء لقيادة الإمارات وقال سعود:"أوسخ من هذا القذر ما شفت. أعوذ بالله من فتنكم الجهنمية .لماذا تفتخر بعلمنا وانت في قمة الانحطاط .لماذا تفتخر بعلمنا وانت ادوس على صورة المغفور له.والله لو تعيش كل الدهر ما راح توصل نص ماوصل له الشيخ زايد من اخلاق واحترام وطيب وكرم ..رحمة الله عليك يابوسلطان".

وقال آخر:"هذا الفيديو يسعد مرتزقة قطر فهذا مهم بالنسبة لهم تدمير النسيج القطري وفصله عن محيطه حتى ينفذون مشاريعهم الخبيثة بكل أريحية".

ويضيف ثالث:"لا عاد ما توصل لكذا .. حتى لو شايل علم عمان ترى الا زايد ما نرضى عليه ..حتى لو راحوا ووقفوا معكم هذا مش انه نكرهه الاماراتيين هم اهلنا".

وذكرت المغردة:"حوراء" - "يخسي ما يشررررفنا اصلا يمسك علمنا ويعمل هالحركه القبيحه !! انحطاط وتخلف".

أما كاتم الآهات قال:"انا عماني ...ولم يعجبني تصرف هذا الاحمق".

أما بن ياقوت:""والله عيب هذا كل الكلام وهذا مايشرفنا يمسك علم بلادنا".

من جهتها قالت سعاد الشمري:"اذا لم يتم الالتفات ل داعش الجديدة رعاع الصحوة وأساليبهم في مهاجمة الدولة وتحبيط وتحريض الناس وكيف اتحدوا مع المعارضة والحسابات القطرية خلايا عزمي ،باستغلال اسم الدين وتسيسه لصالح أجنداتهم سنرجع خطوات للوراء، مع ثقتي ان الشعب بشكل عام اصبح واعيا محبا للحياة لن يرضى بعودة الغلاة".

بدوره يقول راشد الخوذيري:"لا يشرفنا رفع علمنا بيد من يخطئ بحق المرحوم باذن الله زايد".

أما المغرد خالد كتب "مانتشرف يمسك علم عُمان ويهين زايد الخير الي كل العمانيين يحبوه ومستحيل في عماني يرضى بهذا".