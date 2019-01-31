بعد العقوبات الأمريكية.. ترامب يحذر من السفر إلى فنزويلا

وغرد "ترامب" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: " مادورو على استعداد للتفاوض مع المعارضة في فنزويلا بعد العقوبات الأمريكية وقطع عائدات النفط".
وأضاف: "متوقع احتجاجات كبيرة في فنزويلا، يجب ألا يسافر الأمريكيون إلى فنزويلا حتى إشعار آخر".
وكان الرئيس الأمريكي أعلن دعمه لرئيس البرلمان الفنزويلي، وذلك عقب إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.
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