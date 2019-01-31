بعد العقوبات الأمريكية.. ترامب يحذر من السفر إلى فنزويلا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المواطنين الأمريكيين من السفر إلى فنزويلا، بعد احتدام الاضطرابات هناك.

وغرد "ترامب" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: " مادورو على استعداد للتفاوض مع المعارضة في فنزويلا بعد العقوبات الأمريكية وقطع عائدات النفط".

وأضاف: "متوقع احتجاجات كبيرة في فنزويلا، يجب ألا يسافر الأمريكيون إلى فنزويلا حتى إشعار آخر".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن دعمه لرئيس البرلمان الفنزويلي، وذلك عقب إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

