لافروف: نرحب بالتعاون العسكرى مع العراق

وقال لافروف- في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم- قوله "أكدنا خلال مباحثاتنا على ضرورة مواصلة التعاون بين البلدين في كل المجالات".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه بحث خلال مباحثاته مع نظيره العراقي آفاق تعزيز التعاون بينهما في مجال التعليم، منوهًا إلى وجود 4 آلاف طالب عراقي في موسكو، بالإضافة إلى عشرات من الدبلوماسيين العراقيين الذين يتلقون الدورات الخاصة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية الروسية.
وأكد أن هناك تطابقًا في وجهات النظر مع العراق بشأن القضايا الإقليمية والدولية الملحة، مضيفًا "اتفقنا على أهمية احترام الشرعية الدولية بشكل كامل، وضرورة تنفيذ أحكام القرار الأممي رقم (2254) وتسوية القضية السورية على أساسه، إلى جانب ضرورة التعاون فيما بيننا للتخلص من بقايا الجماعات الإرهابية المسلحة في كل من سوريا والعراق".
وقال "لافروف" إنه تم إطلاع أصدقائنا العراقيين على عملنا في إطار أستانا فيما يخص ضرورة إطلاق أعمال اللجنة الدستورية في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل التوصل إلى التسوية السياسية الجمهورية العربية السورية، مضيفًا أنه بحث مع وزير الخارجية العراقي القضايا الخاصة بضمان الأمن على الحدود العراقية - السورية، بما في ذلك ما أعلنته الولايات المتحدة من نية سحب قواتها من سوريا.
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