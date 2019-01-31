مستشار الحريري: تشكيل الحكومة سيفتح آفاقا للانفراج الاقتصادي

أعرب مستشار رئيس الوزراء اللبناني الدكتور عمار حوري، عن أمله في يشهد الأسبوع الحالي حسما إيجابيا لملف تشكيل الحكومة الجديدة للبنان، مشيرا إلى أنه بمجرد أن تتشكل الحكومة ستفتح الآفاق للانفراج الاقتصادي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مستشار رئيس الوزراء، عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بمقر دار الفتوى، تم خلاله تناول الموضوعات محل اهتمام اللبنانيين في الوقت الراهن وعلى رأسها مسار تأليف الحكومة.

وقال حوري: "رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أكد أن هذا الأسبوع سيكون أسبوع الحسم، ونحن نأمل أن يشهد حسما إيجابيا ينتهي بإعلان مراسيم تشكيل الحكومة ودخول لبنان مرحلة جديدة إيجابية".

وأضاف: " تشكيل الحكومة الجديدة سيعطي المجال لإنجاز الموازنة، وتنفيذ مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات الخاصة بمؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) أو بالإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد.

وكان سعد الحريري، الذي أعيد تكليفه في 24 مايو من العام الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، قد بدأ منذ نحو 10 أيام جولة جديدة من المشاورات المكثفة مع الفرقاء السياسيين في محاولة لتذليل العقبتين اللتين تقفان أمام الانتهاء من تشكيل الحكومة منذ 9 أشهر، وهما توزيع الحقائب الوزارية على القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي، والتمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري (النواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله) في الحكومة الجديدة.

