العثور على 28 جثة بعد غرق قاربين لمهاجرين قبالة سواحل جيبوتى

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة العثور على 28 جثة عقب فقدان 130 مهاجرا بعد غرق قاربين قبالة سواحل جيبوتى.

وأوضح بيان للمنظمة- نقلته شبكة (إيه بى سي) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن قوات حرس السواحل بجيبوتى تواصل جهود البحث والانقاذ عقب حادث الغرق، الذى وقع أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الفرق الخاصة بالمنظمة عثرت على ناج يبلغ من العمر 18 عاما، فيما أفاد شهود عيان بأن القاربين كانا يحملان عددا كبيرا من المهاجرين، وتسببت الأمواج الشديدة فى انقلابهما بعد حوالى نصف الساعة من الإبحار.

جدير بالذكر أن المهاجرين من منطقة القرن الأفريقى غالبا ما يبحرون من جيبوتى لعبور مضيق باب المندب للوصول إلى شبه الجزيرة العربية، للبحث عن فرص عمل فى دول الخليج العربى.