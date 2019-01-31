شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يدعو الأمم المتحدة للضغط على الانقلابيين لتطبيق «ستوكهولم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش الأمم المتحدة العمل هذا الأسبوع، للحفاظ على اتفاق ستوكهولم على الطريق الصحيح.

وقال قرقاش في تغريدة له أمس (الأربعاء) من المهم أن يتخذ مجتمع الأمم المتحدة إجراءات عاجلة للضغط على الحوثيين للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف بعد 6 أسابيع منذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة، إلا أن هناك ما يقارب من 1000 انتهاك للحوثي، وقتل 71 من اليمنيين وإصابة 534 جريحا. وهجمات بقذائف الهاون ضد الإمدادات الغذائية والأسواق العامة خلال الأسبوع الماضي.

وتابع: لم ينسحب الحوثيون من موانئ مدينة الحديدة، ومليشياتهم تعترض قوافل المساعدات وتمنعهم من مغادرة الحديدة، وتمنع السفن من دخول الموانئ، وهم عائق حقيقي أمام عملية السلام.

وأشار إلى أنه بعد الارتفاع الكبير في الانتهاكات من قبل الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية، قام التحالف بضرب 10 معسكرات للحوثيين خارج محافظة الحديدة. والائتلاف مستعد لاستخدام قوة أكثر دقة لإجبار التزام الحوثي باتفاقية ستوكهولم.

وشدد على أنه للحفاظ على وقف إطلاق النار، وأي أمل في العملية السياسية، يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات، وتسهيل قوافل المساعدات، والمضي قدماً في الانسحاب.