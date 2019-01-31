شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا لبريطانيا: لا تفاوض جديداً حول «بريكست» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل) رفض قادة الدول الأوروبية الـ27 الطلب البريطاني بإعادة التفاوض حول اتفاق «بريكست»، و«شبكة الأمان» التي وضعت لتفادي إقامة حدود بين إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمس (الأربعاء)، إن «بريكست» لا يزال أفضل طريقة لضمان انسحاب منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و«شبكة الأمان» جزء من اتفاق الانسحاب، وهو ليس مفتوحا لإعادة التفاوض. وأضاف أن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر واضحة للغاية حول هذه النقطة. والتقى توسك رؤساء دول أو حكومات بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 لتأكيد الموقف المشترك. وتمت استشارة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكبير المفاوضين ميشيل بارنييه. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من أكد أن اتفاق الانسحاب أفضل ما يمكن، وأنه غير قابل للتفاوض. ودعا الحكومة البريطانية إلى أن تعرض على كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه الخطوات التالية التي من شأنها الحؤول دون الخروج دون اتفاق، وهو ما لا يريده أحد.

رفض قادة الدول الأوروبية الـ27 الطلب البريطاني بإعادة التفاوض حول اتفاق «بريكست»، و«شبكة الأمان» التي وضعت لتفادي إقامة حدود بين إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أمس (الأربعاء)، إن «بريكست» لا يزال أفضل طريقة لضمان انسحاب منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و«شبكة الأمان» جزء من اتفاق الانسحاب، وهو ليس مفتوحا لإعادة التفاوض. وأضاف أن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر واضحة للغاية حول هذه النقطة. والتقى توسك رؤساء دول أو حكومات بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 لتأكيد الموقف المشترك. وتمت استشارة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكبير المفاوضين ميشيل بارنييه. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من أكد أن اتفاق الانسحاب أفضل ما يمكن، وأنه غير قابل للتفاوض. ودعا الحكومة البريطانية إلى أن تعرض على كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه الخطوات التالية التي من شأنها الحؤول دون الخروج دون اتفاق، وهو ما لا يريده أحد.

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