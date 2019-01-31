شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: مخاوف من عرقلة الحكومة في اللحظات الأخيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زياد عيتاني (بيروت)

خيمت أجواء إيجابية أمس (الأربعاء)، على ملف تشكيل الحكومة اللبنانية بعد حلحلة وصفها مراقبون بـ«الغامضة». واعتبر عضو اللقاء التشاوري (سنة 8 آذار) النائب قاسم هاشم أن الأجواء إيجابية في موضوع تأليف الحكومة، مضيفا أن اللقاء التشاوري كان مرنا إلى أقصى الحدود للتوصل إلى تشكيلة سريعة. فيما أكد عضو الكتلة العونية النائب سليم عون أن توزيع الحقائب الذي يجري العمل عليه حاليا لن يعرقل تشكيل الحكومة. وأضاف أن تموضع وزير اللقاء التشاوري أصبح محلولاً ومن حصة رئيس الجمهورية. ورأى أن الأمور بحاجة لساعات حتى تتبلور الصيغة النهائية للحكومة. وشدد على أنه لا مجال للفشل والتراجع، ومن المفترض أن تتألف الحكومة في اليومين القادمين.

وأعرب أمين سر كتلة القوات اللبنانية النائب السابق فادي كرم عن أمله أن تكون التشكيلة الحكومية قد انتهت. وقال: علينا انتظار النتائج النهائية، فقبل أن تصبح المسألة رسمية لا نستطيع الإعلان عن انتهاء التشكيلة، لأن التدخلات حصلت سابقا في اللحظات الأخيرة. وأكد أن موضوع تنازل القوات عن وزارة الثقافة غير مطروح، والاتفاق مع الرئيس الحريري نهائي ولا رجوع عنه. ولفت إلى أن مسألة التشكيل لم تعد داخلية وهناك حسابات خارجية كبيرة تتأثر بها الأطراف، منها حسابات «حزب الله» التي ترتبط بالداخل والخارج. ولفت إلى أن حسابات الوزير جبران باسيل، الذي فاوض في الفترة الأخيرة على الثلث المعطل.