مصرع أربعة مهاجرين وفقدان 26 بين كولومبيا وبنما

اسماء السيد - بوغوتا: قضى أربعة مهاجرين وفقد 26 آخرون بينهم العديد من القاصرين جراء غرق زورقهم في البحر الكاريبي بين كولومبيا وبنما، وفق ما أفادت السلطات المحلية الاربعاء.

وقالت ليليا كوردوبا رئيسة بلدية مدينة أكاندي الكولومبية المجاورة لمكان الحادث إن الزورق كان يقل 18 شخصا و14 طفلا و"قد ضربته موجة" صباح الاثنين وعثر على الركاب "في عرض البحر".

واضافت في شريط مصور سلم لصحافيين أن الزورق هو واحد من أربعة أبحرت الاثنين من شاطىء كابورغانا الكولومبي في شمال غرب البلاد متجهة الى بنما.

ونقلت كوردوبا عن اثنين من الناجين أن عدد المهاجرين كان يفوق قدرة الزوارق على الاستيعاب.

وقال الناشط الحقوقي الكولومبي رافاييل بولانيوس إن المهاجرين يتحدرون على الارجح من إفريقيا.

ويشكل خليج أورابا حيث وقع الحادث إحدى نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين الافارقة والآسيويين والهايتيين الذين يحاولون الوصول الى الولايات المتحدة من طريق البحر الكاريبي، على ان يتوقفوا قبل ذلك في دول اميركا الوسطى.

ومنذ بداية العام، أنقذت البحرية الوطنية الكولومبية 84 مهاجرا وانتشلت عشر جثث.