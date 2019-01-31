خارجية فنزويلا: الاتحاد الأفريقي يعرب عن دعمه لمادورو

أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "نائب رئيس الاتحاد الأفريقي توماس كويسي كوارتي بعث برسالة تضامن إلى الشعب الفنزويلي ودعم الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو".
وأوضحت الخارجية الفنزويلية أن الرسالة تم تسليمها لسفير بلادها لدى إثيوبيا.
وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
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