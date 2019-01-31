خارجية فنزويلا: الاتحاد الأفريقي يعرب عن دعمه لمادورو

أكدت ​وزارة الخارجية​ الفنزويلية، في بيان عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "نائب رئيس ​الاتحاد الأفريقي​ توماس كويسي كوارتي بعث برسالة تضامن إلى الشعب الفنزويلي ودعم الرئيس الدستوري ​نيكولاس مادورو​".

وأوضحت الخارجية الفنزويلية أن الرسالة تم تسليمها لسفير بلادها لدى ​إثيوبيا​.

وتشهد ​فنزويلا​ توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية ​خوان غوايدو​ نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع ​الولايات المتحدة​، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.