سرايا القدس: لن نسمح لإسرائيل بالاستفراد بحركة الجهاد وقيادتها

أكدت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في ​فلسطين​، "أننا لن نسمح ل​إسرائيل​ بالاستفراد بالحركة وقيادتها، أو بالمساس بالخطوط الحمراء وتغيير قواعد الاشتباك مهما كان الثمن وأن كل محاولات الاستفراد بالحركة وقيادتها ستبوء بالفشل؛ونقول للعدو وقادته مجدداً لا تخطئوا التقدير فلن تكون ​المقاومة​ وقادتها وقوداً لمعركتكم الانتخابية".

وأوضحت السرايا، في بيان، أن "استمرار إسرائيل بالحديث والتحريض على قادة الحركة من خلال ماكنته الدعائية والإعلامية يؤكد أن هناك محاولة صهيونية لشن عدوان جديد يستهدفها وقيادتها عبر الإستفراد بها"، مشيرة إلى أنه "رغم أن ادعاءات العدو الصهيوني لا أساس لها من الصحة إلا أننا نفخر بأن نكون مصدر قلق وإرباك دائم له".