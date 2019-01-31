سانا: مقتل 5 أطفال و3 نساء بمجزرة جديدة للتحالف الدولي شرق سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصادر أهلية أن "طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اعتدت بعدة صواريخ على منازل سكنية في بلدة الباغوز ما أسفر عن استشهاد 3 نساء و5 أطفال وجرح عدد من المدنيين الآخرين ووقوع دمار في بعض المنازل وممتلكات الأهالي".
ولفتت الوكالة إلى أن "عدد القتلى مرشح للارتفاع نتيجة الحالات الحرجة لبعض الجرحى الذين أصيبوا نتيجة القصف".
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