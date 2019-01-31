مبعوث غوايدو الخاص: لا يجري الإعداد لاجتماع مع ترامب حاليا

أكد المبعوث الخاص لرئيس البرلمان الفنزويلي ​خوان غوايدو​ لدى منظمة الدول الأميركية غوستافو تار، في حديث لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، أن اجتماع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وغوايدو لا يجري إعداده في الوقت الراهن.

يذكر أن ​البيت الأبيض​ أعلن، أمس، أن ترامب هنأ غوايدو خلال مكالمة هاتفية، لبدئه مهام رئاسة فنزويلا.