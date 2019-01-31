أكد المبعوث الخاص لرئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو لدى منظمة الدول الأميركية غوستافو تار، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغوايدو لا يجري إعداده في الوقت الراهن.
يذكر أن البيت الأبيض أعلن، أمس، أن ترامب هنأ غوايدو خلال مكالمة هاتفية، لبدئه مهام رئاسة فنزويلا.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث غوايدو الخاص: لا يجري الإعداد لاجتماع مع ترامب حاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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