مقتل أربعة مهاجرين وفقدان 26 بين كولومبيا وبنما

قتل أربعة مهاجرين وفقد 26 آخرون بينهم العديد من القاصرين جراء غرق زورقهم في البحر الكاريبي بين ​كولومبيا​ وبنما. وقالت ليليا كوردوبا رئيسة بلدية مدينة أكاندي الكولومبية المجاورة لمكان الحادث إن الزورق كان يقل 18 شخصا و14 طفلا و"قد ضربته موجة" صباح الاثنين وعثر على الركاب "في عرض البحر"، موضحة أن الزورق هو واحد من أربعة أبحرت الاثنين من شاطىء كابورغانا الكولومبي في شمال غرب البلاد متجهة الى بنما.

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