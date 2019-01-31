رويترز: قراصنة روس سرقوا أدلة حول التدخل بالانتخابات الأميركية

ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مكتب المحقق روبرت مولر أن "قراصنة روس سرقوا أدلة قدمت سرا لمؤسسة روسية متهمة بالتدخل بالانتخابات الرئاسية الأميركية".

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