ترامب: الكفاح من أجل الحرّية بدأ في فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تحدث مع الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو لتهنئته على "توليه التاريخي للرئاسة، وللتأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لكفاح ​فنزويلا​ من أجل استعادة ديمقراطيتها".

ولفت الى أن "هناك احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء فنزويلا اليوم ضد الرئيس نيكولاس مادورو"، معتيرا أن "الكفاح من أجل الحرية بدأ".