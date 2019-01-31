أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تحدث مع الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو لتهنئته على "توليه التاريخي للرئاسة، وللتأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لكفاح فنزويلا من أجل استعادة ديمقراطيتها".
ولفت الى أن "هناك احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء فنزويلا اليوم ضد الرئيس نيكولاس مادورو"، معتيرا أن "الكفاح من أجل الحرية بدأ".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الكفاح من أجل الحرّية بدأ في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.