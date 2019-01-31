شهيب: من حقنا 3 وزراء وتنازلنا عن واحد لتسهيل التشكيل

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​أكرم شهيب​ أن "المحاولة الأخيرة التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ تأتي في سياق استكمال المشاورات التي بدأها منذ تكليفه قبل 9 أشهر ولم تنتج حكومة لأسباب باتت معروفة"، مشيرا الى أن "العقدة الحكومية تتعلق بالثلث المعطل الذي تتم المطالبة به في أجواء سياسية تختلف عما قبل وفي ظل واقع مأزوم اقتصاديا وفي ظل الحرائق التي تحيط من حولنا".

وسأل شهيب في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية: "هل أصحاب القرار وصلوا الى قناعة كاملة انه حان الوقت لتشكيل حكومة تحفظ المؤسسات وتصونها وتحفظ ​لبنان​ وتعيد بناء اقتصاده وتكوينه بشكل طبيعي يعطي ثقة للخارج؟"، معربا عن أمله أن "تكون المحاولة الأخيرة للحريري ناجحة ونكون أمام حكومة جديدة الأسبوع المقبل كما الأخير".

واعتبر أن "موضوع توزيع الحقائب الوزارية مهم، إنما الأهم هو الوزير الملك في الحكومة الجديدة"، لافتا الى أن "هذا الموضوع يتوقف في شق منه عند من سيمثل النواب الستة أو ​اللقاء التشاوري​ هل من ضمن الوزراء التسعة أم الثلاثة أم اسم جديد يوافق عليه اللقاء".

وأوضح شهيب أن "هذا الموضوع يصبح سهلا في حال حسم أمر تمثيل الوزير المحسوب على النواب الستة وفي حال كانت يد الحريري مليانة من اتفاقه مع الوزير ​جبران باسيل​"، مؤكدا أن "حل العقدة الحكومية بات في تمثيل اللقاء التشاوري وأين سيتموضع الممثل العتيد لهم في الحكومة، عندها تسهل عملية ​تشكيل الحكومة​ على أن يبقى توزيع الحقائب التي سيطرأ عليها تغيير طفيف".

وأكد شهيب أن ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ كان قد طالب بحقائب محددة التي هي ​الصحة​ و​الزراعة​ فأعطيت لنا التربية و​الصناعة​ فوافقنا من باب التسهيل، لافتا الى أنه في الأساس حقنا في 3 وزراء وتنازلنا عن واحد لتسهيل التشكيل الحكومي، والمطلوب اليوم ان يتنازل الآخرون لمصلحة الوطن، مكررا القول بأن الأساس هو هل وصل الوزير باسيل الى تفاهم مع الرئيس المكلف فلننتظر الأيام المقبلة.