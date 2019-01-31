مصادر للجريدة: الأجواء جيدة ووزارة البيئة ستبقى مع التيار الوطني الحر

أكدت مصادر سياسية متابعة لعملية ​تشكيل الحكومة​ لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "الأجواء جيدة والأمور باتت في ربع الساعة الأخير"، لافتة إلى أن "اجتماع ​اللقاء التشاوري​ مع المعاون السياسي للأمين العام ل​حزب الله​ حسن الخليل قبل يومين استمر إلى ما بعد منتصف الليل".

وأشارت إلى أن "الجلسة تخللها ما يشبه الانقسام في الرأي بين النواب لجهة حضور ممثل اللقاء اجتماعات تكتل ​لبنان القوي​"، موضحة أن "الاتفاق الذي سيعمل به ينص على أن الاسم الذي سيوزَّر سيكون ممثلاً للقاء التشاوري داخل ​مجلس الوزراء​ وسيصوت على المشاريع وفق قرار اللقاء التشاوري من دون استثناء إضافة إلى مشاركته في اجتماعات تكتل لبنان القوي"، كاشفة أن "بعض أعضاء اللقاء لا يزال متحفظاً على نقطة حضور اجتماعات لبنان القوي".

وفيما خص الاسم، قالت المصادر: "لم يحسم حتى الساعة لكن الأكيد أنه سيكون إما حسن مراد أو عثمان مجذوب"، مؤكدة أن "​وزارة البيئة​ ستبقى مع ​التيار الوطني الحر​، على أن يعطى الرئيس البرلمان ​نبيه بري​ ​وزارة السياحة​، و​حزب الطاشناق​ الأرمني ​وزارة الإعلام​".