التحالف يفرج عن 7 أسرى من الحوثيين

أعلنت الأمم المتحدة أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أطلق 7 أسرى حوثيين نقلوا من الرياض إلى صنعاء.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، إن التحالف أفرج عن سبعة أسرى من الحوثيين، قام الصليب الأحمر بنقلهم من الرياض إلى صنعاء.
وكتب مكتب غريفيث في تغريدة على تويتر "يرحب المبعوث الخاص بقيام التحالف بإطلاق سراح سبعة أسرى من الحوثيين. وقام الصليب الأحمر اليوم بنقل الأسرى المفرج عنهم من الرياض إلى صنعاء".
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