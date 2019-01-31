الدوري المصري.. بيراميدز ينتقد "الفوضى" ويهدد بورقة الفيفا

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بيراميدز لمح إلى الأهلي لكنه لم يذكره بالاسم

شن نادي بيراميدز هجوما حادا على الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب عدم انتظام جدول مباريات الدوري الممتاز.

وأعلن النادي الذي يملكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في بيان، أنه قد يلجأ إلى اتحادي كرة القدم الدولي (فيفا) والأفريقي (كاف)، لـ"حفظ حقوق الفريق الأول لكرة القدم، في حالة عدم التزام الاتحاد المصري بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص".

وينتقد النادي، الذي اشتراه آل الشيخ قبل أشهر وغير اسمه من "الأسيوطي سبورت" إلى بيراميدز، عدم انتظام مباريات الدوري المحلي.

وقال بيان النادي: "من غير المعقول أن يخوض بيراميدز مباريات في الدور الثاني للدوري، وحتى الآن لم تخض أندية أخرى مباريات في الدور الأول للمسابقة"، في إشارة على ما يبدو إلى الأهلي حامل اللقب، الذي تأجلت له مباريات بالجملة بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا.

وطالب بيراميدز بـ"إنهاء جميع مباريات الدور الأول لجميع الفرق في الدوري، وكذلك الإعلان بشكل واضح عن جدول مباريات بطولة كأس مصر الذي لم يعلن عنه حتى الآن".

وشدد النادي على أنه "لن يترك حقه بضرورة إصدار الاتحاد جدول محدد معلوم الملامح، أسوة بما يحدث في دوريات دول العالم، وكذلك الإعلان بشكل واضح عن مباريات دور الـ16 بكأس مصر".

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني وله 39 نقطة من 20 مباراة، أما الأهلي فيأتي ثالثا بـ33 نقطة جمعها من 16 مواجهة.