الصين تحظر على مقدمات البرامج ارتداء الملابس القصيرة

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أصدرت السلطات في وسط الصين، مجموعة جديدة من اللوائح الخاصة بالبث الحي، متضمنة قواعد أكثر صرامة لملابس المضيفين دون الركبة وقانون جديد لمقدمات البرامج الإناث.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، يحظر الآن على النساء اللواتي يقدمن بث حي أن يرتدين الملابس الداخلية والزي الجنسى المثير، بالإضافة إلى الملابس الشفافة ذات اللون اللامع أو السهرة.

وتم إصدار المعايير التي تستهدف مستضيفي البث المباشر يوم الاثنين من قبل حكومة مقاطعة هوبى، وجمعية صناعة البرمجيات في ووهان.

وتنص القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، أيضاً على أن القاصرات يجب أن يقدموا بطاقة الهوية الخاصة بأولياء أمورهم، وتسجيل الأسر المعيشية ونموذج طلب موقع قبل أن يتمكنوا من الظهور أمام الكاميرا بمفردهم.

وحالياً، يجري تنفيذ اللوائح في هوبى ولكن يأمل المسؤولون أن يتم تبني المعايير على مستوى الأمة في المستقبل.