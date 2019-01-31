كما توقع الجميع، أعلنت، مريم سعيد الإعلامية المغربية بقناة “MBC”، مغادرتها للقناة.
وقالت مريم خلال الحلقة الأخيرة التي شاكرت فيها من برنامج “treding” إنها ستغادر البرنامج والقناة لفترة قصيرة للاستراحة ثم تعود من جديد.
مريم لم تذكر أسباب مغادرتها للقناة، ولا تاريخ عودتها، واكتفت أن تضرب موعدا قريبا للعودة.
وأثارت الإعلامية المغربية مريم سعيد الجدل، في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد التصريحات التي خرج بها الإعلامي سيمو بنبشير.
وتداولت أخبار منذ إثارة تصريحات بنبشير للجدل، بشأن مغادرة مريم سعيد للقناة الإماراتية، لكنها فضلت الصمت وعدم الرد على جميع الأسئلة واكتفت بنشر صورها على حسابها الخاص في الأنستغرام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الجدل.. المغربية مريم سعيد تعلن مغادرتها رسميا لقناة MBC لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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