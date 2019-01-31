منصة انتخابية تنهار بمرشح لاستحقاقات نيجيريا -فيديو

في واقعة مثيرة، استأثرت باهتمام وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على شبكتي تويتر وفيسبوك اليوم الأربعاء، هوت منصة بمرشح في الانتخابات البرلمانية النيجيرية، أثناء إلقائه لخطابه الانتخابي.
مقطع الفيديو الذي يوثق للحادثة، يظهر فيه المرشح، عيسى محمد غالودي، مع عدد من مناصريه على المنصة، وهو يهم ببدء خطابه بقول “أعوذ بالله من الشبطان الرجيم”، قبل أن تنهار المنصة به هو وأتباعه.
ونقلت وسائل إعلام نيجيرية، أن الواقعة تسببت في إصابة المرشح وعدد من مناصريه بدرجات متفاوتة، فيما نفت أن يكون الحادث لرئيس التشاد، كما اعتقد عدد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي.
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