ملين يسلط الضوء على انتفاضة الريف

يستعد الباحث والمؤرخ، محمّد نبيل مُلين، لإطلاق ثلاثين حلقة عن تاريخ المغرب ستبث على اليوتيوب، في إطار مشروع يحمل عنوان «يقال إن».

كل حلقة مدتها حوالي عشر دقائق، وستقدم مختلف جوانب تاريخ المغرب بطريقة علمية وسلسة باعتماد الرسوم والوثائق والسرد. وستتناول الحلقة الأولى، التي ستبث يوم الخميس 31 يناير 2019، انتفاضة الريف التي وقعت في نهاية 1958 وبداية 1959.

وستذاع الحلقة على شبكات التواصل الاجتماعي. ملين المشرف على المشروع هو أستاذ باحث في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، حاصل على دكتوراه في التّاريخ من جامعة السّربون، ودكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس.