طمرة: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص يبلغ من العمر 50 عامًا، بجراح خطيرة بعد في جريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، مساء بعد منتصف ليل الأربعاء.

وعلم أن طواقم "نجمة داود الحمراء"، قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بأعيرة نارية بالقسم الأسفل من جسده، وتم نقله على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، لاستكمال تلقّي العلاج.

وقالت الشرطة إنها التحقيق في أسباب الحادث، للوقوف على أسبابه وخلفيّته غير المعروفة.