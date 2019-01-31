شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل يمنية تمهل الحوثي 12 ساعة للانسحاب من مديرية أفلح الشام والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

أمهلت قبائل يمنية، تابعة لحجور في حجة، ميليشيات الحوثي، 12 ساعة للانسحاب من مديرية أفلح الشام ورفع نقاطها ومغادرة المنطقة ورفع الحصار عن القبائل في مديرية كشر المجاورة.

وقال الشيخ محمد حمود غوث، أحد شيوخ قبائل حجور، إن أمام الميليشيات 12 ساعة لرفع نقطتها من خط النيد في مديرية أفلح الشام التي تعد بوابة كشر، محذراً من أنهم إذا لم ينسحبوا فقد “أعذر من أنذر”.

وكانت منطقة النيد في أفلح الشام قد شهدت، تبادلًا لإطلاق النار بين مسلحين قبليين متضامنين مع أهالي حجور وعناصر حوثية أدت إلى سقوط إصابات في صفوف الميليشيات.

يأتي ذلك في وقت قصفت خلاله، مقاتلات التحالف مواقع للميليشيات الحوثية في منطقة “الجوه بقريات”، وهي البوابة الشرقية لمديرية كشر حجور، واستهدفت مقراً للميليشيات؛ ما أدى إلى مقتل 10 من عناصرها وجرح آخرين.