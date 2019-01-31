ترامب: الكفاح من أجل الحرية بدأ في فنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الكفاح من أجل الحرية بدأ" في فنزويلا، في إشادة منه للاحتجاجات الجارية في البلد اللاتيني.

وكتب ترامب بحسابه الشخصي على تويتر "احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء فنزويلا اليوم ضد مادورو.. بدأ الكفاح من أجل الحرية".

وجاءت تغريدة ترامب استكمالاً لأخرى قال فيها "تكلمت اليوم مع الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان جوايدو لتهنئته على توليه التاريخي للرئاسة، وأكدت له دعم الولايات المتحدة القوي لكفاح فنزويلا من أجل استعادة ديمقراطيتها".

البيت الأبيض ذكر في بيان أن ترامب وجوايدو "توافقا على البقاء في تواصل دائم بهدف دعم استعادة فنزويلا لاستقرارها وإعادة بناء العلاقات الثنائية بينهما".





وترامب هو أول رئيس يعترف بخوان جوايدو، المعارض الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة في مواجهة الرئيس نيكولاس مادورو.

بدوره، كتب جوايدو على تويتر: "أشكر لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اتصاله"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي كرر دعمه الراسخ لـ"العمل الديمقراطي" القائم في البلاد.