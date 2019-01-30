كندا تسحب نصف دبلوماسييها فى كوبا

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قررت كندا سحب نصف الموظفين الكنديين في سفارتها في كوبا بعد مرض دبلوماسي آخر بشكل غامض

وأكدّت كندا وجود 14 حالة من المشاكل الصحية الغامضة منذ بداية عام 2017، كما تأثر أيضاً 26 موظفاً من سفارة الولايات المتحدة في كوبا بالطريقة نفسها: فقد قدموا العديد من الأعراض والتشخيص وشملت إصابات دماغية خفيفة.

وقالت الشؤون العالمية لكندا في بيان يوم الأربعاء، إنه من خلال الفحوصات تم تأكيد 14 حالة إصابة.

وقالت كندا في نوفمبر إنها درست جميع الخيارات المتعلقة بسفارتها في كوبا بعد تأكيد الحالة الثالثة عشرة، وستخفض كندا عدد موظفيها الكنديين من 16 إلى 8 موظفين في السفارة الموجودة في هافانا.

وستحتفظ كندا بالسفير، وقال المسؤولون إن جميع الخدمات القنصلية ستظل متاحة.