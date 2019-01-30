كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كندا تسحب نصف دبلوماسييها فى كوبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت كندا سحب نصف الموظفين الكنديين في سفارتها في كوبا بعد مرض دبلوماسي آخر بشكل غامض
وأكدّت كندا وجود 14 حالة من المشاكل الصحية الغامضة منذ بداية عام 2017، كما تأثر أيضاً 26 موظفاً من سفارة الولايات المتحدة في كوبا بالطريقة نفسها: فقد قدموا العديد من الأعراض والتشخيص وشملت إصابات دماغية خفيفة.
وقالت الشؤون العالمية لكندا في بيان يوم الأربعاء، إنه من خلال الفحوصات تم تأكيد 14 حالة إصابة.
وقالت كندا في نوفمبر إنها درست جميع الخيارات المتعلقة بسفارتها في كوبا بعد تأكيد الحالة الثالثة عشرة، وستخفض كندا عدد موظفيها الكنديين من 16 إلى 8 موظفين في السفارة الموجودة في هافانا.
وستحتفظ كندا بالسفير، وقال المسؤولون إن جميع الخدمات القنصلية ستظل متاحة.
كانت هذه تفاصيل خبر كندا تسحب نصف دبلوماسييها فى كوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.