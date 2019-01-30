كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تتهم أمريكا بتعزيز التطرف فى الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت روسيا الولايات المتحدة بسبب الضربات الجوية المستمرة في أفغانستان، وقالت إنّ تصرفات واشنطن ساعدت في تغذية المشاعر المتطرفة في البلاد التي مزقتها الحرب.

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، قالت وزارة الخارجية الروسية، إنّ التدخلات العسكرية الأمريكية قتلت 68 شخصًا على الأقل في الفترة ما بين ديسمبر 2018 ويناير 2019.

وأضافت الوزارة الروسية أن مثل هذه الأعمال تؤجج الحرب وتتناقض مع عملية السلام في كابول. وقالت في بيان لها: "إن الضربات الجوية الدورية ضد المدنيين لا تقترن بشكل قاطع مع محاولات إحلال السلام في هذا البلد وتؤدي بدلاً من ذلك إلى نتيجة معاكسة بزيادة العداء لقوى التحالف الدولي وتعزيز المشاعر المتطرفة في المجتمع الأفغاني".

وأضافت: "ندعو الجانب الأمريكي وقيادة قوات الناتو في أفغانستان لوقف الأعمال الإجرامية ضد الأفغان المسالمين".

وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه كان هناك "تقدم كبير" في المحادثات لإنهاء 17 عاما من الحرب في البلاد.

وقال ترامب إن المفاوضات "تسير على ما يرام" ولكنها لم تصل إلى حد إنهاء العمل العسكري.

وأضاف الرئيس الأمريكي على تويتر: "القتال مستمر لكن الشعب الأفغاني يريد السلام في هذه الحرب التي لا تنتهي أبدا. وسنرى عما إذا كانت المحادثات ناجحة؟

وفي هذه الأثناء، قال المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد لصحيفة نيويورك تايمز،إن الولايات المتحدة رسمت الخطوط العريضة لصفقة سلام في نهاية المطاف.

ومع ذلك، قال محللون أنه لا يوجد ما يشير إلى أن طالبان وافقت على المطالب الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات كانت "إيجابية" لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول أمريكي الشهر الماضي، إن ترامب يعتزم سحب أكثر من خمسة آلاف جندي من 14 ألف جندي في أفغانستان.