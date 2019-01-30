كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف يدعو ترامب للإصغاء إلى مواقف مسؤولين أمريكيين سابقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الإصغاء إلى مواقف الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.

نشر جواد ظريف، اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ردًا على التناقض الحاصل بين ترامب وأجهزة الاستخبارات الأمريكية حول إيران والاتفاق النووي.

وكتب ظريف في تغريدته "حينما تتناقض أجهزة استخبارات ترامب مع ما يقوله هو ودعاة الحرب في حكومته والإسرائيليين حول إيران، فقد كان عليه خلال كل هذه الفترة أن يصغي إلى مواقف الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكيين السابقين".

وأرفق وزير الخارجية الإيراني في تغريدته صورا عن التغطية الخبرية لمواقف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وكذلك التقرير الجديد لأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

يشار إلى أنه أعلن أمس الثلاثاء، عن التقرير السنوي لتقييم التهديدات القائمة ضد الولايات المتحدة في اجتماع للجنة الأمنية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت أكد مدير الاستخبارات الأمريكية، دان كوتس، أن إيران لا تعكف وفق المعلومات المتوفرة لديه على تطوير قنبلة نووية.



ويذكر أن الرئيس ترامب قد وصف أجهزة الاستخبارات الأمريكية بـ"الساذجة والمخطئة" في التعامل مع الخطر الإيراني، مشيرًا إلى أن سلوك إيران قد تغير منذ أن أصبح رئيسًا.

وسبق أن قال ترامب: يبدو أن رجال المخابرات يتعاملون بسلبية وسذاجة مع الخطر الإيراني، هم على خطأ، عندما أصبحت رئيسًا، كانت إيران تخلق المشاكل في الشرق الأوسط وخارجه، ومنذ أن أنهينا الاتفاق النووي الإيراني تغير سلوكهم".