كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاهل الأردني يبحث مع ملك إسبانيا التطورات الإقليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث ملك إسبانيا فيليبي السادس، الأربعاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مستجدات الوضع في الشرق الأوسط في محادثة هاتفية من العراق حيث يتفقد القوات الإسبانية المنتشرة في هذا البلد واجتمع مع الرئيس العراقي برهم صالح.

وكشف بيان للقصر الملكي الأردني أن الملكين بحثا أيضاً "علاقات الصداقة الموجودة بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات".

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة التخطيط الأردنية توقيع مذكرة تفاهم مع إسبانيا "لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتنمية".

وأبرم الاتفاق في عمان من جانب وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة اكسيانا مينديز بيرتولو ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ماري قعوار.

وأبرز البيان "العلاقات التاريخية والتحالف القوي بين الأردن وإسبانيا"، مبرزاً "أهمية دعم جهود الأردن" لمواجهة "التحديات" الحالية مثل العدد الكبير من السوريين الفارين من بلادهم نحو المملكة المجاورة.

ووفقاً للسلطات يوجد 1.3 مليون سوري مقيمون في الأردن منهم 660 ألف لاجئ.

ومن جانبها، أوضحت مينديز بيرتولو أن إسبانيا ستدعم الأردن في مؤتمر لندن المقرر عقده في أواخر فبراير المقبل، وفقاً لبيان للوزارة.