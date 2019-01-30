كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توسك: اتفاق بريكست ليس مفتوحاً لإعادة التفاوض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي وقت سابق أبلغ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، رئيسة الوزراء البريطانية أن الاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد لا يمكن إعادة التفاوض عليه.
وقال يونكر: "اتفاق الانسحاب يبقي الاتفاق الممكن الأفضل والوحيد".
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