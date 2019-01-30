كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يهدد باستخدام القوة لدفع الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت، مساء الأربعاء، أن التحالف العربي أفرج عن 7 أسرى حوثيين نقلوا من الرياض إلى صنعاء.
ويأتي ذلك فيما أكد خلاله نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أن تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غير المبرر في مشاورات السويد كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقات خاصة فيما يتصل بدفع المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي.
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