نزلة برد حادة تدخل الحمداوية إلى المستشفى

تمر الفنانة الحاجة الحمداوية، في الوقت الحالي، من أزمة صحية، نتيجة نزلة برد حادة، تعرضت لها في مدينة الصويرة.

وأفادت الحمداوية، في اتصال هاتفي مع “اليوم24″، أن حالتها الصحية تتحسن تدريجيا تحت الرعاية الطبية، التي تخضع لها في مستشفى الشيخ زايد في مدينة الرباط.

وأصيبت الحمداوية بنزلة البرد، أثناء إحيائها حفلا فنيا في مدينة الصويرة.

وكانت الحمداوية قد أجرت عملية جراحية على مستوى العين في السنة الماضية، وعادت إلى الساحة الفنية، في أكتوبر الماضي.