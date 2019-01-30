وزير الصحة: لا علاقة لوفاة يسرا الحبشي بانفلونزا الخنازير.. ومستعدون لاستقبال أسرتها -فيديو

فيديو: حمزة مصباح

شدد وزير الصحة أنس الدكالي، أن لا علاقة لفيروس “إن وان إش وان” بوفاة السيدة يسرى الحبشي، وابنها ذو 7 أشهر داخل المستشفى الشيخ خليفة في الدار البيضاء.

وأكد الدكالي في تصريح صحافي، بعد اللقاء الذي عقده مساء اليوم الأربعاء، من أجل تقديم انجازات وزارة الصحة، أن يسرى توفيت نتيجة تعفنات على مستوى الجهاز البولي، وعلى مستوى الجهاز التنفسي.

وأبدى المتحدث استعداده لاستقبال أسرة الراحلة لتقديم كل التوضيحات اللازمة في الموضوع.

وتوفيت يسرى الحبشي بداية الاسبوع الجاري بعد أزيد من 10 أيام على إصابتها بالفيروس وهي حامل، قبل أن يتم استخراج ابنها يوم السبت الكاضي عبر عملية قيصرية، لكنه فارق الحياة أمس الثلاثاء، وتم دفنه بجوار والدته اليوم الأربعاء بمقبرة الرحمة في الدار البيضاء.