بعدما افتتحت مطعما في دبي.. شميشة تعود إلى تقديم برنامج للطبخ في المغرب

تعود مقدمة برامج الطبخ، شميشة الشافعي، إلى شاشة التلفاز، من خلال برنامج جديد، ينطلق بثه، في الأيام المقبلة.

وأفادت مصادر لـ”اليوم24″ أن شميشة انطلقت في تصوير برنامجها، واستعانت في ذلك بطاقم برنامجها السابق “شهيوات شميشة”.

وعادت شميشة إلى التحضير لبرنامجها، بعدما افتتحت شهر نونبر الماضي، مطعما مغربيا فاخرا بوسط مدينة دبي الإماراتية.

يذكر أن شميشة اشتهرت لدى الجمهور المغربي، من خلال إعداد، وتقديم برنامجي الطبخ المغربي “شهيوات شميشة”، و”شهيوات بلادي” على القناة الثانية.