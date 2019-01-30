إيطاليا: ضبط 644 كيلوغراما من الكواكيين بأكياس قهوة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها ضبطت كميّة من مخدر الكوكايين، أكبر من مجموع ما صادرته خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن غرابة الأمر لا تنتهي عند هذا الحد، فقد دخلت هذه الكميات إلى إيطاليا على أنها قهوة.

وقالت السلطات إن كمية الكوكايين بلغت 644 كيلوغراما، وكانت مخبأة في أكياس قهوة هندوراسية.

وقالت الشرطة المالية ومصلحة الجمارك الإيطالية في بيان مشترك، إن المخدرات التي ضبطت في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير في ميناء ليفورنو بلغت قيمتها 130 مليون يورو.

وكان الكوكايين، الذي جرت تعبئته في 582 لفافة، مخبأ داخل أكياس القهوة في حاوية على متن سفينة شحن ترفع علم البرتغال.

وقالت الشرطة إن الحاوية أتت من بورتو كورتيس، في هندوراس، وتم نقلها إلى كوستاريكا في سفينة أخرى متجهة إلى إسبانيا. وكان الميناء الأخير الذي توقفت فيه السفينة قبل ليفورنو هو ألخثيراس (الجزيرة الخضراء) في إسبانيا.

ورغم أن الشرطة لم تعتقل أي أحد، ولم تذكر من يُمكن أن يكون وراء هذه المخدرات فإن مجموعة '' ندرانغا'' الإجرامية المنظمة في إيطاليا، والتي تتمركز في منطقة كالابريا الجنوبية، تُعتبر بحسب المحققين أكبر مستورد للكوكايين في أوروبا.