ترامب يصف مسؤولي الاستخبارات الأميركية بـ"السذج"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، مسؤولي أجهزة الاستخبارات الأميركية بأنهم "ساذجون وسلبيون"، في ما يتعلق بتقييم "التهديد" الذي قال إن إيران تمثله.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يبدو أن مسؤولي الاستخبارات سلبيون وساذجون للغاية عندما يتعلق الأمر (بتقييم) مخاطر إيران.. إنهم خاطئون".

وأضاف ترامب أن إيران في بداية فترة رئاسته "كانت تتسبب في مشكلات بعموم الشرق الأوسط وغيره، ومنذ إنهاء الاتفاق النووي معها، صارت مختلفة كثيرا، لكنها لا تزال مصدرا للخطر والنزاع".

وأوضح أن "إيران لا تزال تختبر صواريخ"، وقال مخاطبًا مسؤولي الأجهزة الاستخباراتية: "ربما يجدر بأجهزة الاستخبارات أن تعود إلى المدرسة".

وبحسب قناة "الحرة" الأميركية (رسمية)، تأتي انتقادات ترامب لأجهزة الاستخبارات، بعد يوم من تقرير قدمه مديرو أجهزة الاستخبارات جاء مغايرا لتقييم الرئيس المتفائل.

وفي جلسة حول التهديدات العالمية التي تواجه الولايات المتحدة في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ناقض المسؤولون تأكيدات ترامب أن تنظيم داعش الإرهابي قد هُزم، وأنه يمكن إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

كما خالفوا ترامب في رأيه بأن طهران تسعى بنشاط إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو التبرير الذي استخدمه ترامب للانسحاب العام الماضي من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع عدة دول في 2015.

وأكد مسؤولو الاستخبارات مجددا أنهم يعتقدون أن روسيا تدخلت لمصلحة ترامب في انتخابات الرئاسة 2016، وهو ما نفاه ترامب مرارا.