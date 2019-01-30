استطلاعات: غانتس يستمر بتقليص الفارق مع نتنياهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت استطلاعات الرأي، التي نشرت مساء اليوم، الأربعاء، في مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية، تصاعدًا ملحوظًا لحزب "مناعة لإسرائيل"، برئاسة رئس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، ومنافسة شرسة يظهرها الأخير في مواجهة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على هوية الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة، رغم أن معسكر اليمين يحافظ نسبيًا على تمثيله في مختلف الاستطلاعات، مع وزير الأمن السابق ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أو من دونه.

يذكر أن الاستطلاعات، التي طرحت سيناريوهات مختلفة قد تطرأ على القوائم المشاركة في الانتخابات المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، جاءت بعد يوم واحد من كسر غانتس حاجز صمته في افتتاح حملته الانتخابية باجتماع انتخابي في تل أبيب مساء أمس، الثلاثاء، وإثر إعلانه خوض الانتخابات في قائمة واحدة مع سلفه في رئاسة الأركان ووزير الأمن الأسبق ورئيس حزب "تيلم"، موشيه يعالون.

استطلاع "كان"

وبحسب استطلاع التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، في حال جرت الانتخابات اليوم، فإن حزب الليكود سيفوز بـ31 مقعدا، يليه "مناعة لإسرائيل" حيث يحصل على 23 مقعدا، بينما يحصل "يش عتيد" برئاسية يائير لبيد على 9 مقاعد.

وبعد تفكيك "المعسكر الصهيوني"، أشار الاستطلاع إلى أن حزب العمل يحصل على 8 مقاعد، في حين لا تتجاوز "هتنوعا" برئاسة تسيبي ليفني، نسبة الحسم، كما يحصل حزب "اليمين الجديد" لنفتالي بينيت وأييليت شاكيد على 8 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع أن القائمة المشتركة تحصل على 6 مقاعد، وهو نفس التمثيل الذي تحظى به كتلة "يهدوت هتوراه"، و"ميرتس" وقائمة رئاسة عضو الكنيست، أحمد طيبي، بينما "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان يحصل على 5 مقاعد.

في حين يحصل كل من "البيت اليهودي" و"كولانو" برئاسة وزير المالية، موشي كاحلون و"شاس" برئاسة وزير الداخلية، ألرييه درعي، على 4 مقاعد، بينما يفشل "غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس من تجاوز نسبة الحسم.

ويقترب غانتس من شعبية نتنياهو كمرشح لرئاسة الحكومة، فقد قال 47% من المستطلعين إن نتنياهو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، وقال 41% إن غانتس هو الأنسب، فيما قال 12% إن أيًا من الاثنين غير مناسب. وحصل لبيد في مواجهة نتنياهو على 14%، الذي يحصل في مواجهة رئيس "يش عتيد" على دعم 49% من المستطلعين.

وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 538 مستطلعين، وبنسبة خطأ تصل إلى 4.5%.

استطلاع "شركة الأخبار"

بحسب الاستطلاع الذي نشرته "شركة الأخبار" فإن حزب الليكود سيتراجع بمقعدين عن آخر استطلاع أجرته القناة، ويحصل على 30 مقعدا، يليه حزب "مناعة لإسرائيل" برئاسة غانتس، سيحصل على 21 مقعدا (عزز قوته بـ8 مقاعد مقارنة باستطلاع القناة الذي أجري بداية الشهر الجاري).

وبحسب الاستطلاع، ستتراجع قوة "يش عتيد" بمقعدين ويحصل على 11 مقعدا، بينما يحصل كل من "يهدوت هتوراه" و"اليمين الجديد" على 7 مقاعد في انتخابات تجري اليوم.

ووفقا لهذا الاستطلاع، فإن تمثيل حزب العمل لن يتجاوز الـ6 مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد الذي تحصل عليه القائمة المشتركة، برئاسة النائب أيمن عودة، وقائمة برئاسة عضة الكنيست، أحمد طيبي.

بينما يحصل شاس على و"كولانو" على 5 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لكل من "ميرتس" و"يسرائيل بتينو" وحزب "غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس.

ويتضح من نتائج الاستطلاع، أنه لن يواجه نتنياهو أية مشكلة في تشكيل الحكومة القادمة، حيث أن كتلة اليمين بالإضافة إلى تمثيل الأحزاب الحريدية تصل إلى 62 مقعدا، مقابل 42 لمعسكر الوسط – يسار.

وبحسب هذا الاستطلاع، فإنه في حال انضمام غانتس إلى "يش عتيد" في قائمة يترأسها لبيد، فإن قائمة كهذه ستحصل على 30 مقعدا، لكن قوة الليكود التمثيلية ستصل إلى 31 مقعدا، في حين لو قاد غانتس قائمة مماثلة (دمج ‘مناعة لإسرائيل‘ و‘يش عتيد‘)، فإن تمثيلها سيتجاوز الـ35 مقعدًا، مقابل 30 مقعدًا لليكود.

وحول هوية الشخص الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، تستمر المنافسة القوية بين غانتس ونتنياهو، حيث قال 36% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو الأنسب، فيما قال 35% أن غانتس هو الأنسب.

يذكر أن استطلاع "شركة الأخبار"، شمل عينة مؤلفة من 505 مستطلعين، وبنسبة خطأ تصل إلى 4.4%.

استطلاع القناة 13

كما يظهر استطلاع القناة 13 (القناة العاشرة سابقًا)، ارتفاع تمثيل "مناعة لإسرائيل" بقيادة غانتس بـ10 مقاعد عن الاستطلاع السابق للقناة، حيث يفوز بـ24 مقعدًا، وهي النتيجة الأعلى التي حصل عليها غانتس في استطلاعات الرأي حتى الآن، في حين يحصل الليكود على 30 مقعدا و"ييش عتيد" على 9 مقعدا.

وبحسب الاستطلاع، الذي شمل عينة قليلة نسبيًا من الوسط العربي (153 شخصًا)، فإن قائمة برئاسة طيبي، تحصل على 8 مقاعد في الكنيست، بينما تحصل القائمة المشتركة على 6 مقاعد.

ووفقًا لهذا الاستطلاع، يحصل حزب العمل و"اليمين الجديد" و"يهدوت هتوراه" على 6 مقاعد لكل منها، مقابل 5 مقاعد "شاس"، و4 مقاعد لكل من "غيشر و"كولانو" و"يسرائيل بيتينو" و"البيت اليهودي"، و"ميرتس"، بينما لا تتجاوز قائمة ليفني، "هتنوعا"، نسبة الحسم.

وعندما طلب من المستطلعين اختيار هوية شخصيتهم الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل غانتس ونتنياهو على نسبة متطابقة، 42%، فيما قال 16% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال، وعندما وضع لبيد في مواجهة نتنياهو، حصل نتنياهو على 50% ولبيد على 31%، فيما قال 19% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.

وفحص الاستطلاع قائمة مشتركة لمعسكر الوسط- يسار، وطلب من المستطلعين اختيار الشخص الأنسب لقيادتها، فاز غانتس بثقة 42% من المستطلعة آراؤهم، فيما حل لبيت بالمرتبة الثانية بنسبة 18%، وغباي ثالثا بنسبة 8%، فيما قال 28% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال.

وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 754 مستطلعين، وبنسبة خطأ تصل إلى 3.7%.