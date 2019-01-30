شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: تجارب إيران الصاروخية مصدر خطر حقيقي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاقتصاد الإيراني ينهار الآن؛ وهو العائق الوحيد أمام تصاعد الخطر الإيراني، واصفاً إيران بمصدر خطر محتمل، ومحذراً من تجاربها الصاروخية، مشدداً على أنها مصدر خطر حقيقي.

وعلق ترامب في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” على التجارب الصاروخية التي قامت بها طهران الأسبوع الماضي، منتقداً أداء جهاز الاستخبارات الأمريكي، الذي اعتبر أنه “ساذج ومخطئ” بشأن إيران.

وكتب ترامب في التغريدة قاسية اللهجة: “ربما يجدر بأجهزة الاستخبارات أن تعود إلى المدرسة”، مضيفاً “يبدو أن موظفي الاستخبارات سلبيون وساذجون للغاية عندما يتعلق الأمر بأخطار إيران. إنهم مخطئون”.

ورغم شدة هذه الانتقادات إلا أنها ليست الأولى التي يوجهها ترامب لأجهزة الاستخبارات، وتأتي انتقاداته بعد يوم من تقرير قدمه مدراء أجهزة الاستخبارات ناقضوا فيه تقييم الرئيس المتفائل.

وفي جلسة حول التهديدات العالمية التي تواجه الولايات المتحدة في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ناقض المسؤولون تأكيدات ترامب بأن تنظيم داعش قد هُزم، وأنه يمكن إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

كما طعنوا في زعم الرئيس بأن طهران تسعى بنشاط إلى امتلاك أسلحة نووية؛ وهو التبرير الذي استخدمه ترامب للانسحاب العام الماضي من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع عدة دول في 2015.

وأكد مدراء الاستخبارات مجدداً أنهم يعتقدون أن روسيا تدخلت لصالح ترامب في انتخابات الرئاسة 2016؛ وهو ما نفاه الرئيس مراراً.