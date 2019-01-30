شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 5.. عاصفة قطبية تضرب أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الهيئة الوطنية للطقس إن درجات الحرارة انخفضت في أجزاء من السهول الشمالية والبحيرات العظمى إلى 41 درجة مئوية تحت الصفر في بارك رابيدس بولاية مينيسوتا وإلى نحو 30 درجة مئوية تحت الصفر في فارجو في نورث داكوتا.
وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أنه تم الإبلاغ عن خمس وفيات على الأقل نتيجة الطقس البارد منذ يوم السبت في أيوا وانديانا وإيلينوي وويسكونسن ومينيسوتا.
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