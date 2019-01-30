شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل و6 جرحى في إطلاق نار بكورسيكا والان نبدء بالتفاصيل

قتل شخص وأصيب 6 حين أطلق رجل ستيني النار بعد ظهر اليوم الأربعاء في أحد شوارع باستيا في جزيرة كورسيكا الفرنسية، قبل أن يختبىء في مبنى يقيم فيه، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال المصدر إن المحققين استبعدوا حتى الآن فرضية العمل الإرهابي، رغم أن دوافع مطلق النار المدان سابقا لا تزال غير واضحة.

وانتشرت وحدات من الشرطة والدرك في المكان في محاولة للسيطرة على مطلق النار.