شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل و6 جرحى في إطلاق نار بكورسيكا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المصدر إن المحققين استبعدوا حتى الآن فرضية العمل الإرهابي، رغم أن دوافع مطلق النار المدان سابقا لا تزال غير واضحة.
وانتشرت وحدات من الشرطة والدرك في المكان في محاولة للسيطرة على مطلق النار.
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