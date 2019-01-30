الرئيس الفنزويلي يؤيد إجراء (تشريعية) مبكرة ويثني على دور الجيش

في السياسة 31 يناير,2019 نسخة للطباعة

كاراكاس ـ وكالات: أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الأربعاء استعداده لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة والتفاوض مع المعارضة، رافضاً في المقابل اجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما يعتزم معارضوه النزول مجددا إلى الشارع. وقال الرئيس الاشتراكي في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” الروسية الرسمية للأنباء، “سيكون جيداً إجراء انتخابات تشريعية في مرحلة مبكرة، سيكون ذلك شكلاً جيداً من النقاش السياسي، حلاً جيداً من خلال التصويت الشعبي”. في المقابل، أكد أن “الانتخابات الرئاسية أجريت منذ أقلّ من عام، منذ عشرة أشهر” مضيفاً “لا نقبل انذارات أي كان في العالم، لا نقبل الابتزاز. الانتخابات الرئاسية أجريت في فنزويلا وإن أراد الإمبرياليون انتخابات (رئاسية) جديدة، فلينتظروا العام 2025″. وصرّح مادورو “أنا مستعد للجلوس على طاولة مفاوضات مع المعارضة، لإجراء محادثات من أجل خير فنزويلا، من أجل السلام ومستقبلها”. ولدى سؤاله عن احتمال حصول وساطة دولية، أكد مادورو أن “هناك عدداً من الحكومات والمنظمات في العالم التي تُبدي قلقاً حقيقياً” متمنياً أن “تدعم الحوار”. وأعلن أيضاً أنه “مستعدّ للتحدث شخصيا مع (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب، بشكل علني، في الولايات المتحدة، في فنزويلا، حيث يريد ومهما كان البرنامج”. ورأى أن الأمر “معقد حالياً” خصوصاً أن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون “منع ترامب من بدء الحوار”. وأعرب عن “امتنانه” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يدعمه في هذه الأزمة. وأكد أن فنزويلا لا تزال تتلقى “كل شهر” أسلحة روسية هي “الأحدث في العالم” في إطار عقود سارية المفعول. وأكد الرئيس الفنزويلي أنه رغم الوضع الاقتصادي في فنزويلا ، لا تزال كراكاس تدفع ديونها إلى الصين وروسيا، دائنيها الأساسيين. وقال “فنزويلا تدفع دائماً في الوقت المناسب”. من جهة اخرى، أكد مادورو أن جيش فنزويلا يظهر الإخلاص للسلطة القانونية. وقال في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، نشرتها أمس :”أقوم بواجباتي كقائد أعلى بموجب الدستور، وحشد القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، وتبدي القوات المسلحة البوليفارية درسا في الأخلاق والولاء والانضباط. سنفوز بنصر كبير وسنقر الاستقرار والسلام والولاء في فنزويلا”.

الى ذلك، منعت المحكمة العليا في فنزويلا رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا من مغادرة فنزويلا وأمرت بتجميد حساباته المصرفية، حسبما ذكرت شبكة (إن تي إن 24). وجاء قرار المحكمة بناء على طلب من النائب العام طارق وليام صعب ، الذي استشهد بـ “أحداث العنف في فنزويلا والجرائم الخطيرة التي تنتهك النظام الدستوري”. وبهذا القرار، لن يسمح لجوايدو بمغادرة فنزويلا دون تصريح من السلطات إلى حين الانتهاء من تحقيق في أنشطته.

وتظاهرت المعارضة الفنزويلية مجددا أمس سعيا لإقناع الجيش بالتخلي عن مادورو والاعتراف بجوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة ويحظى بدعم دولي متزايد. وتزداد مخاطر الاضطرابات المدنية في هذا البلد الذي يعدّ 32 مليون نسمة ويُعتبر من الأعنف في العالم.